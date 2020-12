Glik | “Milik sul mercato? Venisse a Benevento”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Intervistato da Radio Kiss Kiss, il difensore polacco del, Kamil, ha parlato in merito al connazionale, ormai finito fuori rosa nel Napoli da diversi mesi e a gennaio potrebbe cambiare casacca. Queste le sue parole in merito: “? Non è una situazione facile per lui e per il club. Ma non vorrei entrare nel merito della questione, purtroppo capitano delle incomprensioni e accadono cose simili. Se a gennaio decidesse di partire posso solo dirgli che magari può pensare di venire al”. Sul Torino, sua ex squadra: “Mi dispiace per quello che sta succedendo al Torino. Sono legato al club, secondo me alla fine si salveranno. Però anche qui non voglio entrare nel merito di una situazione che non conosco”. Foto: PSN L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.