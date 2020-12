Gianluca De Matteis decide di lasciare il trono e scoppia in lacrime (Video) (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le anticipazioni lo avevano annunciato e così è stato. Gianluca De Matteis ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e donne. Dopo l’ampio spazio dedicato a Roberta e Riccardo e al triangolo Giancarlo, Aurora e Alessandra, nella puntata di oggi pomeriggio Maria De Filippi ha fatto entrare i tre tronisti e subito si è capito che per Gianluca la puntata non sarebbe stata facile. Tra lacrime e singhiozzi, ha cercato di spiegare la sua drastica scelta. La decisione di Gianluca De Matteis: “é difficile quello che sto per dire” La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio, non è stata semplice per Gianluca, tanto che il giovane ha faticato a parlare. La voce era rotta dall’emozione e dal pianto, tanto che è stata Maria De Filippi a dargli ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 21 dicembre 2020) Le anticipazioni lo avevano annunciato e così è stato.Deha deciso di abbandonare ildi Uomini e donne. Dopo l’ampio spazio dedicato a Roberta e Riccardo e al triangolo Giancarlo, Aurora e Alessandra, nella puntata di oggi pomeriggio Maria De Filippi ha fatto entrare i tre tronisti e subito si è capito che perla puntata non sarebbe stata facile. Trae singhiozzi, ha cercato di spiegare la sua drastica scelta. La decisione diDe: “é difficile quello che sto per dire” La puntata di Uomini e donne andata in onda oggi pomeriggio, non è stata semplice per, tanto che il giovane ha faticato a parlare. La voce era rotta dall’emozione e dal pianto, tanto che è stata Maria De Filippi a dargli ...

