Genoa | è ufficiale | esonerato Rolando Maran

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) “IlCfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato”. Con una lapidaria nota sul suo sito, ilannuncia l’esonero di, già nell’aria da ieri pomeriggio. Il club rossoblu non ha ancora annunciato il nome del sostituto, con la squadra che mercoledì sera scenderà in campo contro lo Spezia nella quattordicesima giornata di Serie A 2020/2021. ?Comunicato stampaCfc Leggi qui ?? https://t.co/nDkAJrjPDI pic.twitter.com/APnGBAeH8d —CFC (@CFC) December 21, 2020 SportFace.