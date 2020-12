FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X S è vera next-gen almeno neicapelli!

FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X/S è vera next-gen almeno nei...capelli! (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ovviamente il titolo non vuole essere polemico ma vuole "solo" sottolineare come in realtà il gameplay di FIFA 21 e in generale della serie EA Sports abbia ancora diversi passi in avanti da fare per poter essere davvero definito next-gen. Tolto il sassolino dalla scarpa, il nuovo capitolo dello sportivo di Electronic Arts è il primo ad arrivare anche su PS5 e Xbox Series X/S con delle versioni migliorate dal punto di vista visivo e ha nella grafica dei pregi difficili da ignorare. A spiccare è anche e soprattutto un ambito che storicamente per i videogiochi è estremamente complicato: i capelli. Come sottolineato dai colleghi di Kotaku, il gioco sembra avere dalla sua una tecnologia di renderizzazione dei capelli davvero next-gen, capace di fare dei passi in avanti anche rispetto alla molto utilizzata e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ovviamente il titolo non vuole essere polemico ma vuole "solo" sottolineare come in realtà il gameplay di21 e in generale della serie EA Sports abbia ancora diversi passi in avanti da fare per poter essere davvero definito-gen. Tolto il sassolino dalla scarpa, il nuovo capitolo dello sportivo di Electronic Arts è il primo ad arrivare anche su PS5 eX/S con delle versioni migliorate dal punto di vista visivo e ha nella grafica dei pregi difficili da ignorare. A spiccare è anche e soprattutto un ambito che storicamente per i videogiochi è estremamente complicato: i capelli. Come sottolineato dai colleghi di Kotaku, il gioco sembra avere dalla sua una tecnologia di renderizzazione dei capelli davvero-gen, capace di fare dei passi in avanti anche rispetto alla molto utilizzata e ...

