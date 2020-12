Ermio Sinni | ha vinto The Voice Senor ma dove l’avete già visto?

Leggi su chenews

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Capelli bianche e voce soave, ha conquistato la vittoria a Thecon il suo Incredibile talento, maavete giàErminio? Questo pomeriggio Erminio, il primo vincitore di TheSenior sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. In studio tornerà a suonare A mano a mano, la canzone che lo ha portato al successo nella serata finale del talent, andata in onda domenica 20 dicembre 2020. Un successo incredibile per tutta la squadra messa insieme da Antonella Clerici per questa prima edizione del talent dedicato agli over sessanta. Tante emozioni e tanta voglia di far divertire e intrattenere il pubblico in un momento così difficile. LEGGI ANCHE>>>Flirt a TheSenior? Vecchia fiamma della Bertè tra i ...