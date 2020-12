È il compleanno di Barbora Skriniar Foto con i regali ma niente festa | “Torno a stirare”

Leggi su golssip

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Le restrizioni dell'ultimo periodo sono fardello duro da sopportare. Soprattutto per chi, comeHroncekova, compie gli anni in questi giorni. La bellissima slovacca ha con sé però l'affetto del suo compagno Milane della piccola Charlotte, frutto del loro amore. Dopo uno scatto in tuta davanti aidel giocatore dell'Inter,è subito tornata ai suoi impegni, strappando un sorriso ai suoi follower: "Posso tornare a", ha scritto.soltanto rimandata.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CJCRFC4hoIOFQsap2vB7Nunue mH0d0OlQqAPQ0/" Golssip.