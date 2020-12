Donna investita dal treno sulla Saronno-Como, circolazione sospesa (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questa mattina, poco prima delle 9,30 nella stazione di Lomazzo, sulla linea Saronno-Como, una Donna di 77 anni è stata investita da un treno. L’allarme è scattato alle 9,24 e ha fatto convergere sul posto ambulanza, auto medica, Vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto riferisce Areu, agenzia regionale emergenza urgenza, La Donna è sopravvissuta td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 21 dicembre 2020) Questa mattina, poco prima delle 9,30 nella stazione di Lomazzo,linea, unadi 77 anni è statada un. L’allarme è scattato alle 9,24 e ha fatto convergere sul posto ambulanza, auto medica, Vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto riferisce Areu, agenzia regionale emergenza urgenza, Laè sopravvissuta td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

(ANSA) - COMO, 21 DIC - Una donna di 77 anni è stata investita da un treno questa mattina alle 9.30 a Lomazzo, all'altezza del passaggio a livello di via Graffignana, lungo la linea Como Lago-Milano ...

