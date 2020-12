Covid-19 | l’impatto della pandemia sugli interventi chirurgici per l’obesità

Leggi su dilei

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Meno 30%, con punte del 50% in alcuni centri. Per chi deve farsi aiutare dal “bisturi” per fronteggiare i chili di troppo, ovvero ha bisogno di sottoporsi ad operazioni di chirurgia bariatrica,-19 ha avuto un impatto davvero pesante. A lanciare l’allarme, ricordando l’importanza di percorsi che facilitino la sfida a sovrappeso e obesità, è Diego Foschi, PresidenteSICOB, Società italiana di Chirurgia dele delle Malattie Metaboliche al Congresso Nazionale. Perché occorre agire Negli ultimi mesi c’è stato un drastico calo delle operazioni: da un censimento effettuato presso 48 centri SICOB su 74 è emerso che nel 2020 glisono stati 4727 con una riduzione di 2.286 rispetto al 2019 (pari al 28%), con un tasso di positività albassissimo (0.38%) e un tasso di ...