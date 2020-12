Coronavirus | studio dell’Ausl di Reggio Emilia | “Circola di più nelle scuole medie e superiori | il numero di casi non è trascurabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilanche a scuola, soprattutto allee alle. A dirlo sono i risultati di unorealizzato da un gruppo di lavorodi, pubblicato nei giorni scorsi su Eurosurveillance, rivista europea sulla sorveglianza, epidemiologia, prevenzione e controllo delle malattie infettive. Si tratta di un quadro significativo con numeri che possono essere molto utili per ragionare sulla riapertura il 7 gennaio delleal 75%. I promotori di questo monitoraggio hanno condotto delle indagini epidemiologiche dopo la prima campanella (15 settembre) fino alla metà di ottobre in 41 classi in 36 diversi contesti educativi in ?? provincia di...