Con la variante inglese Borse in rosso di oltre il 3%. Giù anche Wall Street (Di lunedì 21 dicembre 2020) A sostenere il mercato non bastano l'accordo in Usa su 900 miliardi di stimoli all'economia e l'ok europeo al vaccino. Oro ai massimi da sei settimane, va ko anche il greggio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 21 dicembre 2020) A sostenere il mercato non bastano l'accordo in Usa su 900 miliardi di stimoli all'economia e l'ok europeo al vaccino. Oro ai massimi da sei settimane, va koil greggio

LaStampa : Il ministro Speranza: “Sembra che il vaccino funzioni anche con la variante del virus modificato” - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, annuncia la sospensione dei voli con la Gran Bretagna per la nuova varian… - fabiochiusi : 'L'incubo è già qui', 'il virus più cattivo', il 'super-virus', 'è allarme'. Svariate prime pagine in edicola tra… - Salva_con_nome : RT @Sovra_Knight: Esempio di variante inglese. - PonytaEle : RT @GVNVNCR: 'Se non cambia nulla con la variante inglese così come è stata definita l’ultima scoperta,che è arrivata anche al Celio,tanto… -