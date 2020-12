Chieti, esplosione in fabbrica fuochi d'artificio: tre morti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tragedia in provincia di Chieti . Un' esplosione si sarebbe verificata intorno alle 15 in una fabbrica di fuochi d'artificio a Casalbordino . Le notizie sono ancora sommarie ma, a quanto si apprende, ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tragedia in provincia di. Un'si sarebbe verificata intorno alle 15 in unadid'a Casalbordino . Le notizie sono ancora sommarie ma, a quanto si apprende, ...

