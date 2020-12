Calcio, Roberto Mancini ha una speranza per gli Europei: “Aspetto Chiellini e Zaniolo” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2021 è alle porte, e di conseguenza anche gli Europei di Calcio. La sedicesima edizione della massima competizione continentale per nazioni, per la prima volta itinerante, è stata rinviata al prossimo anno per via della pandemia di Covid-19 in tutto il mondo. L’Italia di Roberto Mancini ha avuto dunque un anno in più di crescita per diventare una delle possibili contendenti al titolo di regina d’Europa. Il CT degli azzurri è stato intervistato in una conferenza stampa prenatalizia; in collegamento da un treno, Mancini ha parlato delle condizioni della propria squadra. Tra i vari argomenti snocciolati, c’è stato spazio per parlare di Nicolò Zaniolo e Giorgio Chiellini. Entrambi non disputano una partita da mesi, con Zaniolo out per la rottura del ... Leggi su oasport (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il 2021 è alle porte, e di conseguenza anche glidi. La sedicesima edizione della massima competizione continentale per nazioni, per la prima volta itinerante, è stata rinviata al prossimo anno per via della pandemia di Covid-19 in tutto il mondo. L’Italia diha avuto dunque un anno in più di crescita per diventare una delle possibili contendenti al titolo di regina d’Europa. Il CT degli azzurri è stato intervistato in una conferenza stampa prenatalizia; in collegamento da un treno,ha parlato delle condizioni della propria squadra. Tra i vari argomenti snocciolati, c’è stato spazio per parlare di Nicolòe Giorgio. Entrambi non disputano una partita da mesi, conout per la rottura del ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roberto Calcio: Roberto Breda nuovo allenatore del Pescara Agenzia ANSA Nazionale, Mancini: "Possiamo giocarcela con tutti, il campionato avvincente farà bene agli azzurri"

La conferenza stampa di fine anno di Roberto Mancini, in collegamento via chat dal treno, con mascherina e distanziamento, dà la misura dell'eccezionalità del calcio sotto la pandemia: la situazione è ...

L’Italia di Roberto Mancini ha avuto dunque un anno in più di crescita ... anche Spezia, che giocano un ottimo calcio. E in alto con molte squadre in pochi punti: tanti giocatori lottano per il ...

La conferenza stampa di fine anno di Roberto Mancini, in collegamento via chat dal treno, con mascherina e distanziamento, dà la misura dell'eccezionalità del calcio sotto la pandemia: la situazione è ...