Bollo auto 2021 - In Veneto il pagamento è rinviato al 30 giugno (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Veneto ha posticipato la scadenza per il pagamento del Bollo auto 2021. Tutti i versamenti della tassa automobilistica ricadenti tra il 1 gennaio e il 30 maggio si legge in una nota diffusa dalla Regione potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2021, senza incorrere in sanzioni o applicazione di interessi. Un rinvio dettato dalla crisi in corso. Il provvedimento, promosso dall'assessore al Bilancio e alla Programmazione Francesco Calzavara, è stato deciso con l'approvazione della nuova legge di stabilità regionale ed è legato alle problematiche sociali generate dal coronavirus: una risposta importante per tutte le famiglie che stanno affrontando delle difficoltà economiche legate alla crisi pandemica ha spiegato l'assessore ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilha posticipato la scadenza per ildel. Tutti i versamenti della tassamobilistica ricadenti tra il 1 gennaio e il 30 maggio si legge in una nota diffusa dalla Regione potranno essere effettuati entro il 30, senza incorrere in sanzioni o applicazione di interessi. Un rinvio dettato dalla crisi in corso. Il provvedimento, promosso dall'assessore al Bilancio e alla Programmazione Francesco Calzavara, è stato deciso con l'approvazione della nuova legge di stabilità regionale ed è legato alle problematiche sociali generate dal coronavirus: una risposta importante per tutte le famiglie che stanno affrontando delle difficoltà economiche legate alla crisi pandemica ha spiegato l'assessore ...

