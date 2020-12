Ansia Milan: la decisione su Rebic e Tonali in vista della Lazio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Milan aspetta la giornata di domani per sapere Rebic e Tonali potranno essere a disposizione per la gara contro la Lazio Il Milan attende di conoscere le condizioni fisiche di Rebic e Tonali. I due sono in forte dubbio per la gara contro la Lazio, ma Stefano Pioli spera di poter avere a disposizione almeno uno. Oggi i due giocatori sono rimasti a riposo, domani verranno valutati dallo staff medico per sapere se potranno esserci per il match contro i biancocelesti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ilaspetta la giornata di domani per saperepotranno essere a disposizione per la gara contro laIlattende di conoscere le condizioni fisiche di. I due sono in forte dubbio per la gara contro la, ma Stefano Pioli spera di poter avere a disposizione almeno uno. Oggi i due giocatori sono rimasti a riposo, domani verranno valutati dallo staff medico per sapere se potranno esserci per il match contro i biancocelesti. Leggi su Calcionews24.com

L’ Inter sta facendo, in campionato, ciò che si era prefissa, il Milan è sorprendentemente oltre i suoi progetti. E pertanto l’ Inter ha addosso una pressione che genera ansia, il Milan la leggerezza ...

Filtra ansia in merito all’infortunio di Francesco Acerbi ... ha svolto fisioterapia e nelle prossime ore sono attese novità in vista del prossimo appuntamento contro il Milan. A riposo anche Correa, ...

