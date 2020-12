Virus mutato: l'Oms in stretto contatto con il Regno Unito (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la scoperta di una possibile variante del CoronaVirus che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa, l'... Leggi su globalist (Di domenica 20 dicembre 2020) Dopo la scoperta di una possibile variante del Coronache avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa, l'...

ricpuglisi : Virus mutato in peggio/carica virale più alta: NOTIZIA Virus mutato in meglio/carica virale più bassa: NEGAZIONISTIIII - cyclaminoviola : RT @vincioemme: Il virus è mutato per non dire che i vaccini non funzionano? - Spectra_anna : RT @Ty_il_nano: Pare che in Inghilterra il virus sia mutato in una versione più contagiosa che se dovesse arrivare anche da noi sono minimo… - MauriziaLuciana : @Stefanoeltorito Quindi non c'è correlazione tra primo paese #RegnoUnito a vaccinare e comparsa di #virus mutato a… - Giu_ggiola : RT @Ty_il_nano: Pare che in Inghilterra il virus sia mutato in una versione più contagiosa che se dovesse arrivare anche da noi sono minimo… -