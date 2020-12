Uccide i figli con un coltello e si suicida

Leggi su agi

Un uomo ha ucciso iadolescenti e si èto. Il fatto è accaduto a Trebaseleghe, nel Padovano. A dare l'allarme e chiamare i carabinieri, il fratello dell'omicida, che ha trovato i tre cadaveri nell'abitazione dell'uomo in via Sant'Ambrogio alle 13.45. Alessandro Contin, 49 anni, ha accoltellato mortalmente iFrancesco, 15 anni, e Pietro, 13 anni, forse nel sonno, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. I rilievi sono ancora in corso. Il movente del gesto è ancora oscuro.