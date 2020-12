Traffico Roma del 20-12-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 dicembre 2020) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione ancora Buona domenica e buon pomeriggio si mantiene regolare ilsulla rete viaria cittadina leggermente più sostenuto in prossimità delle aree commerciali nei impedimento sul Raccordo Anulare né sulle consolari altrettanto sulla tangenziale trasporto pubblico ricordiamo resta interrotta linea tram 2 disposte corse con bus servizio regolare sulle tre linee della metropolitana ricordiamo che sulla linea B Le stazione di Castro Pretorio di Policlinico sono chiuse per cui treni transitano senza fermare in chiusura ricordiamo il blocco ecologico della circolazione all’interno della cosiddetta fascia verde per le auto a benzina fino a Euro 2 e per i diesel fino Euro 3 e per moto e motorini fino a Euro 1 il blocco era alle 16:30 si protrarrà sino alle 20:30 per i dettagli su questo altre notizie potete ...