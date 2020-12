Sassuolo-Milan, Pioli: “Gol di Leao? Bravi lui e Calhanoglu, non eravamo felici dei pareggi. Vi dico la mia sul mercato di gennaio” (Di domenica 20 dicembre 2020) Il Milan continua il suo percorso in campionato.Il risultato finale nell'incontro con il Sassuolo è di 2-1 in favore dei rossoneri grazie alle reti di Rafael Leao e Saelemaekers. Dalla vetta della classifica, nonostante l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Stefano Pioli continua a marciare in vista della sosta natalizia. Al termine della sfida contro i neroverdi, proprio il tecnico del Diavolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A, 13^ giornata: vincono Inter e Milan, Leao gol più veloce della storia. Ok Benevento, pari in Cagliari-Udinese. Risultati e classifica"Diciamo che abbiamo 4-5 situazioni da calcio d'avvio. Volevamo approcciare bene la partita, nelle ultime gare eravamo mancati in qualcosina. Bravi ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Ilcontinua il suo percorso in campionato.Il risultato finale nell'incontro con ilè di 2-1 in favore dei rossoneri grazie alle reti di Rafaele Saelemaekers. Dalla vetta della classifica, nonostante l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, la squadra di Stefanocontinua a marciare in vista della sosta natalizia. Al termine della sfida contro i neroverdi, proprio il tecnico del Diavolo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.Serie A, 13^ giornata: vincono Inter egol più veloce della storia. Ok Benevento, pari in Cagliari-Udinese. Risultati e classifica"Diciamo che abbiamo 4-5 situazioni da calcio d'avvio. Volevamo approcciare bene la partita, nelle ultime garemancati in qualcosina....

AntoVitiello : #Milan da applausi, risposta eccezionale in un momento difficile della stagione. Battuto il #Sassuolo senza 5 titol… - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - OptaPaolo : 22&313 - Le due formazioni iniziali più giovani scheriate in #SerieA da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (… - Sergio37075361 : RT @RibaltaRossoner: #SassuoloMilan Ecco le pagelle ? da Alessandro per noi. Come sempre dite la vostra... #SempreMilan #Milan #SerieA @l… - RibaltaRossoner : #SassuoloMilan Ecco le pagelle ? da Alessandro per noi. Come sempre dite la vostra... #SempreMilan #Milan #SerieA… -