Roma. Rifiuti d'ogni genere abbandonati per strada: la rabbia dei cittadini (Di domenica 20 dicembre 2020) Nella Capitale quello dei Rifiuti continua ad essere un problema sempre più presente. Dalla raccolta sporadica dell'Ama agli inceneritori che prendono fuoco, c'è anche un problema dei cittadini, che abbandonano qualsiasi genere di rifiuto o oggetto vicino ad un cassonetto. L'ultima segnalazione arriva questa mattina dall'Eur, su Viale Europa, dove una cittadina segnala un 'regalo di Natale' non desiderato: un materasso con tanto di doghe lasciato lì sulla strada. Leggi anche: Coronavirus, pranzo di Natale e spostamenti per andare da amici e parenti: si potrà andare in un altro Comune? A Roma, seppur non molti lo sanno, esiste una sezione dedicata dell'Ama per la raccolta dei Rifiuti ingombranti, elettrici ed elettronici. Il servizio permette ai cittadini ...

