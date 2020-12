“Non dovevamo farlo noi”. E allora chi? Azzolina sotto accusa dalla Annunziata: la vergogna sui dati della scuola (Di domenica 20 dicembre 2020) Lucia Azzolina è stata messa sotto torchio da Lucia Annunziata, che ha ospitato la ministra a Mezz'ora in più su Rai3 e ne ha approfittato per provare a fare chiarezza sui tanto discussi dati di contagio nella scuola. “Lei questi dati li aveva?”, le ha domandato la giornalista: “Noi li abbiamo raccolti come ministero dell'Istruzione - ha risposto la Azzolina - e mi creda, non era un lavoro che dovevamo fare noi, ma ho voluto farlo per confrontare i dati con quelli delle Asl. Abbiamo chiesto aiuto ai nostri dirigenti scolastici, che sono stati molto disponibili fin dalla prima settimana di settembre, subito dopo abbiamo fatto una riunione con il Cts e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020) Luciaè stata messatoro da Lucia, che ha ospitato la ministra a Mezz'ora in più su Rai3 e ne ha approfittato per provare a farearezza sui tanto discussidi contagio nella. “Lei questili aveva?”, le ha domandato la giornalista: “Noi li abbiamo raccolti come ministero dell'Istruzione - ha risposto la- e mi creda, non era un lavoro chefare noi, ma ho volutoper confrontare icon quelli delle Asl. Abbiamoesto aiuto ai nostri dirigenti scolastici, che sono stati molto disponibili finprima settimana di settembre, subito dopo abbiamo fatto una riunione con il Cts e ...

