Mazara del Vallo: i 18 pescatori sequestrati in Libia sono tornati a casa (Di domenica 20 dicembre 2020) sono finalmente tornati a casa i 18 pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia il 1 settembre scorso. Ad attenderli i famigliari, il sindaco e le autorità cittadine. Il gruppo è partito all’una di notte tra giovedì e venerdì dopo che proprio nella mattinata il Presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio erano volati in Libia per concludere le trattative per liberarli. I pescatori sono tornati a casa a bordo dei due pescherecci scortati dalla Guardia Costiera italiana. A Mazara del Vallo oggi è un giorno di festa. Il ritorno dei pescatori a Mazara del ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 dicembre 2020)finalmentei 18didelinil 1 settembre scorso. Ad attenderli i famigliari, il sindaco e le autorità cittadine. Il gruppo è partito all’una di notte tra giovedì e venerdì dopo che proprio nella mattinata il Presidente del Consiglio Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio erano volati inper concludere le trattative per liberarli. Ia bordo dei due pescherecci scortati dalla Guardia Costiera italiana. Adeloggi è un giorno di festa. Il ritorno deidel ...

