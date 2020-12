Mazara del Vallo, arrivati i 18 marinai sequestrati in Libia (Di domenica 20 dicembre 2020) commenta Da video Annunciati dalla sirena di una motovedetta, sono entrati nel porto di Mazara del Vallo i pescherecci Medinea e Antartide, con a bordo i 18 pescatori sequestrati in Libia e rilasciati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 20 dicembre 2020) commenta Da video Annunciati dalla sirena di una motovedetta, sono entrati nel porto dideli pescherecci Medinea e Antartide, con a bordo i 18 pescatoriine rilasciati ...

