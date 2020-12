Le pagelle del Benevento – Difesa invalicabile, Insigne sinistro d’oro (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Vittoria importantissima per il Benevento che batte il Genoa al Ciro Vigorito e vola a +8 sulla zona retrocessione. Le pagelle dei giallorossi dopo il match con i rossoblu: Montipò 7: Stavolta la parata c’è, ed è bellissima, per giunta sullo zero a zero. Vola alla sua sinistra sulla conclusione al volo di Shomurodov e salva il risultato. Poi una serie di uscite sicure alla sua maniera. Letizia 7: Avanti e indietro senza soluzione di continuità. Umiliato Czyborra nel duello su quella corsia, efficace nel ripiegamento e preciso nelle chiusure. Tuia 6,5: Riscatta alla perfezione la serata storta vissuta contro la Lazio e tira fuori un paio di chiusure decisive soprattutto nel primo tempo. (35’st Foulon 6: dà brio alla corsia sinistra nel finale favorendo le ripartenze e dando modo alla squadra di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Vittoria importantissima per ilche batte il Genoa al Ciro Vigorito e vola a +8 sulla zona retrocessione. Ledei giallorossi dopo il match con i rossoblu: Montipò 7: Stavolta la parata c’è, ed è bellissima, per giunta sullo zero a zero. Vola alla sua sinistra sulla conclusione al volo di Shomurodov e salva il risultato. Poi una serie di uscite sicure alla sua maniera. Letizia 7: Avanti e indietro senza soluzione di continuità. Umiliato Czyborra nel duello su quella corsia, efficace nel ripiegamento e preciso nelle chiusure. Tuia 6,5: Riscatta alla perfezione la serata storta vissuta contro la Lazio e tira fuori un paio di chiusure decisive soprattutto nel primo tempo. (35’st Foulon 6: dà brio alla corsia sinistra nel finale favorendo le ripartenze e dando modo alla squadra di ...

angelo_arcadu : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arcuri e la commessa da 100 milioni con la ditta del suo ex collaboratore • Le domande… - PianetaMilan : #VIDEO #SASSUOLOMILAN: i #Top5 rossoneri del match, le pagelle / #News - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Le pagelle del Milan - Leao come Speedy Gonzales. Theo cavallo passo sulla sinistra - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Milan - Leao come Speedy Gonzales. Theo cavallo passo sulla sinistra - marialetiziama9 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arcuri e la commessa da 100 milioni con la ditta del suo ex collaboratore • Le domande… -