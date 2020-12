Jannik Sinner si allena con Nadal | La notizia arriva dal coach (Di domenica 20 dicembre 2020) Riccardo Piatti, coach di Jannik Sinner, ha svelato che il suo allievo farà da sparring al numero 2 del mondo. Svelando i suoi obiettivi, fa capire che la corsa verso le prime 10 posizioni al mondo è già iniziata. La stagione 2021 potrebbe essere quella della svolta per Jannik Sinner. L’anno che sta per andarsene L'articolo Jannik Sinner si allena con Nadal La notizia arriva dal coach proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 20 dicembre 2020) Riccardo Piatti,di, ha svelato che il suo allievo farà da sparring al numero 2 del mondo. Svelando i suoi obiettivi, fa capire che la corsa verso le prime 10 posizioni al mondo è già iniziata. La stagione 2021 potrebbe essere quella della svolta per. L’anno che sta per andarsene L'articolosiconLadalproviene da www.meteoweek.com.

WeAreTennisITA : Nadal sceglie Sinner? Durante il periodo di quarantena pre Australian Open i giocatori potranno allenarsi in coppia… - WeAreTennisITA : Ve lo immaginate un Federer ?? Sinner ? Premiato per la categoria Exploit dell'anno ai #gazzettaawards, Jannik ha pa… - Ilsuperbo89 : Dai che mancano meno di 15 giorni, non vedo l'ora di rivederti all'opera Fabione mio. ?? - bigina61 : RT @WeAreTennisITA: Nadal sceglie Sinner? Durante il periodo di quarantena pre Australian Open i giocatori potranno allenarsi in coppia per… - SlipperLea : Sono così contenta! È la conferma di quel che dicevo qualche tempo fa: Jannik Sinner ha la stoffa dell'autentico ca… -