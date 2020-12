I risultati di Serie A, 13ª giornata: spettacolo per scudetto e salvezza, la classifica (Di domenica 20 dicembre 2020) I risultati del campionato di Serie A sono stati interessanti, tantissime indicazioni che riguardano la classifica per le zone alte e basse. Nella prima sfida solo un pareggio per la Fiorentina contro il Verona, lo scontro salvezza tra Sampdoria e Crotone è dei blucerchiati. Tutto facile per la Juventus sul campo del Parma, tre punti anche per le milanesi contro Sassuolo e Spezia. Torino e Bologna si dividono la posta, così come Cagliari e Udinese. Tutti i risultati e come cambia la classifica. risultati Serie A 13ª giornata SABATO 19 DICEMBRE Ore 15:00 Fiorentina-Verona 1-1 (8? Veloso rigore, 19? Vlahovic rigore) (LE PAGELLE) Ore 18:00 Sampdoria-Crotone 3-1 (26? Damsgaard, 36? Jankto, 45’+1 Simy, 65? Quagliarella) Ore ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 dicembre 2020) Idel campionato diA sono stati interessanti, tantissime indicazioni che riguardano laper le zone alte e basse. Nella prima sfida solo un pareggio per la Fiorentina contro il Verona, lo scontrotra Sampdoria e Crotone è dei blucerchiati. Tutto facile per la Juventus sul campo del Parma, tre punti anche per le milanesi contro Sassuolo e Spezia. Torino e Bologna si dividono la posta, così come Cagliari e Udinese. Tutti ie come cambia laA 13ªSABATO 19 DICEMBRE Ore 15:00 Fiorentina-Verona 1-1 (8? Veloso rigore, 19? Vlahovic rigore) (LE PAGELLE) Ore 18:00 Sampdoria-Crotone 3-1 (26? Damsgaard, 36? Jankto, 45’+1 Simy, 65? Quagliarella) Ore ...

I risultati di Serie A, 13ª giornata. Tantissime emozioni ed indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Come cambia la graduatoria ...

Segna il gol più veloce della storia della serie A con Leao: 6 secondi e settantasei centesimi. Continua a non perdere in questo campionato (13 giornate) e porta a 25 i risultati utili consecutivi nel ...

