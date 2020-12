Covid, nel Barese focolai in tre residenze per anziani: in totale 117 positivi tra ospiti e personale (Di domenica 20 dicembre 2020) Le strutture sono a Turi, Modugno e Sannicandro. Tutti i pazienti sono monitorati e i dipendenti sotto controllo Leggi su repubblica (Di domenica 20 dicembre 2020) Le strutture sono a Turi, Modugno e Sannicandro. Tutti i pazienti sono monitorati e i dipendenti sotto controllo

ZZiliani : Le due grandi sfide del 2021. 1. DIFFICILISSIMA. Sconfiggere il Covid-19 nel mondo. 2. IMPOSSIBILE. Assolvere la… - sole24ore : Coronavirus oggi. Allarme per variante inglese del Covid: “Si diffonde prima”. Oltre 76 mln di contagiati nel mondo… - lucatelese : Davvero non si capisce perché il vaccino non dovrebbe essere obbligatorio nel pieno di una epidemia. Poi chi ha il… - _fiorucci : RT @calcaralaura: @a_meluzzi L'ospedale nel sobborgo di Chicago è costretto a sospendere le vaccinazioni COVID-19 dopo che quattro dipenden… - ontoxy : RT @diabolicus23: Piano strategico per la vaccinazione contro COVID-19. Questa la rappresentazione dei dati presenti nel piano relativament… -