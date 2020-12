Christian De Sica: su papà Vittorio “quando lo ha saputo gli è preso un colpo” (Di domenica 20 dicembre 2020) Christian De Sica racconta un inedito aneddoto con il papà Vittorio, il segreto del suo esordio ed il terrore del cognato Carlo Verdone. Il celebre attore romano Christina De Sica ospite recentemente al programma televisivo di Verissimo ha deciso di raccontare qualcosa di inedito. Un excursus che comprende i fatti salienti degli ultimi mesi ed L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 20 dicembre 2020)Deracconta un inedito aneddoto con il, il segreto del suo esordio ed il terrore del cognato Carlo Verdone. Il celebre attore romano Christina Deospite recentemente al programma televisivo di Verissimo ha deciso di raccontare qualcosa di inedito. Un excursus che comprende i fatti salienti degli ultimi mesi ed L'articolo proviene da YesLife.it.

Ghangovering_ : a me christian de sica fa venire il latte alle ginocchia ma penso che se fosse mio padre gli smaronerei la vita PAP… - infoitcultura : Silvia Verdone moglie Christian De Sica: matrimonio sfociato in lite furibonda - infoitcultura : Christian De Sica, la terribile malattia che lo colpì da giovane: “Ero tutto giallo in faccia” - infoitcultura : Chi è Brando, il figlio regista e uguale al padre Christian De Sica - infoitcultura : Christian De Sica, rissa col cognato Carlo Verdone: spinte e sberle, cosa è successo -