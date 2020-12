Canelo Alvarez infligge una severa lezione a Callum Smith ed è campione del mondo dei supermedi

(Di domenica 20 dicembre 2020) All’Alamodome di San Antonio (Texas), riempito da ben 12000 spettatori incuranti della pandemia, Saul, conosciuto da tutti come ‘’, si è laureatodelWBC e WBA dei pesi, sconfiggendo nettamente ai punti e con verdetto unanime. Il britannico, che difendeva la cintura WBA (mentre quella WBC era vacante), incassa dunque la prima sconfitta della carriera dopo 27 affermazioni. L’impressionante ruolino del messicano riporta invece 54 vittorie (di cui 36 per KO), 2 pareggi ed una sola sconfitta nel lontano 2013 contro il fuoriclasse americano Floyd Mayweather jr. Un match a senso unico e senza discussioni.si è rivelato nettamente superiore all’avversario, nonostante pagasse un dazio di ben 18 cm in ...

Canelo Alvarez e Callum Smith si sono scontrati nel main event dell’evento di Matchroom Boxing, con in palio le cinture WBC e WBA dei pesi super medi. Chi ha vinto l’incontro? Canelo, #1 pound for pou ...Canelo Alvarez e Callum Smith si sono sfidati questa notte nell’evento di Matchroom Boxing andato in onda dall’Alamodrome. Ecco tutti i risultati! Card di tutto rispetto quella messa in piedi da Eddie ...