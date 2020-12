Cagliari-Udinese, LIVE Serie A 20/12/2020: segui la diretta (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per Cagliari-Udinese.Alle ore 15, alla Sardegna Arena, andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito, le scelte ufficiali di Eusebio Di Francesco e Luca Gotti.Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All.: Eusebio Di Francesco.Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. All.: Luca Gotti.segui la diretta testuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137484" Leggi su mediagol (Di domenica 20 dicembre 2020) Tutto pronto per.Alle ore 15, alla Sardegna Arena, andrà in scena la sfida valida per la tredicesima giornata del campionato diA. Dito, le scelte ufficiali di Eusebio Di Francesco e Luca Gotti.(4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. All.: Eusebio Di Francesco.(3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Deulofeu, Pussetto. All.: Luca Gotti.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137484"

Udinese_1896 : Contro il #Cagliari scendiamo in campo così ?? #CagliariUdinese #ForzaUdinese #AlèUdin - CarolRadull : Serie A Fixtures Torino vs. Bologna 2.30pm Benevento vs. Genoa 5pm Cagliari vs. Udinese 5pm Inter Milan vs. Spe… - ModePes33058692 : Cagliari vs Udinese - Serie A Trasmissione in diretta ??Fare clic qui Collega TV HD?? - Psgpourlavie2 : RT @beinsports_FR: [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? beIN SPORTS 1 : Sassuolo - AC Milan ?? MA… - Mr___Jallow : RT @beinsports_FR: [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? beIN SPORTS 1 : Sassuolo - AC Milan ?? MA… -