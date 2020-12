Blitz per tre assembramenti a Bergamo E in piazza Dante una rissa tra giovani (Di domenica 20 dicembre 2020) Tre assembramenti segnalati in piazza Libertà, in piazza Dante e in piazza Cavour e una rissa tra giovanissimi in piazza Dante, vicino alla Procura: questi le principali situazioni che sabato pomeriggio hanno richiesto un intervento congiunto della polizia locale e delle volanti della questura. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 dicembre 2020) Tresegnalati inLibertà, ine inCavour e unatrassimi in, vicino alla Procura: questi le principali situazioni che sabato pomeriggio hanno richiesto un intervento congiunto della polizia locale e delle volanti della questura.

Ultime Notizie dalla rete : Blitz per Blitz per tre assembramenti a Bergamo E in piazza Dante una rissa tra giovani L'Eco di Bergamo Napoli, blitz della polizia nella zona Mercato: sequestrate armi e droga

Continuano i massicci controlli della Polizia di Stato nel quartiere Mercato, a Napoli. Nella giornata di ieri, in Vico Cangiani al Mercato, gli agenti del Commissariato... I finanzieri del I Gruppo N ...

Cagliari: si barrica in casa con le zie e il padre e minaccia di farla esplodere, blitz dei carabinieri

La squadra speciale del Battaglione Sardegna è entrata dalla finestra mentre il militare psicologo lo intratteneva parlando fuori dalla porta ...

