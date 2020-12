Weekend in arrivo maltempo, ecco quando e dove pioverà tra sabato e domenica (Di sabato 19 dicembre 2020) Alfie Borromeo Dopo la parentesi nuovamente autunnale che sta colpendo tutt’ora alcune regioni del Paese, da venerdì la pressione tornerà timidamente ad aumentare su molte regioni d’Italia. Tuttavia si tratta di una pace solo temporanea. L’imminente Weekend sarà infatti minacciato dall’arrivo di una nuova intensa perturbazione atlantica che provocherà un forte peggioramento del tempo. Vediamo quali saranno le zone maggiormente interessate e soprattutto dove pioverà tra sabato e domenica. Oggi trascorrerà avvolto da una calma apparente, caratterizzato da un discreto soleggiamento che bacerà gran parte delle nostre regioni. Nubi poco consistenti potranno interessare in modo molto irregolare le aree centro-settentrionali, senza arrecare fenomeni. Attenzione a qualche isolato ... Leggi su improntaunika (Di sabato 19 dicembre 2020) Alfie Borromeo Dopo la parentesi nuovamente autunnale che sta colpendo tutt’ora alcune regioni del Paese, da venerdì la pressione tornerà timidamente ad aumentare su molte regioni d’Italia. Tuttavia si tratta di una pace solo temporanea. L’imminentesarà infatti minacciato dall’di una nuova intensa perturbazione atlantica che provocherà un forte peggioramento del tempo. Vediamo quali saranno le zone maggiormente interessate e soprattuttotra. Oggi trascorrerà avvolto da una calma apparente, caratterizzato da un discreto soleggiamento che bacerà gran parte delle nostre regioni. Nubi poco consistenti potranno interessare in modo molto irregolare le aree centro-settentrionali, senza arrecare fenomeni. Attenzione a qualche isolato ...

