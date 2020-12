Weekend di spostamenti prima del Natale, l’esodo per ora non c’è. Rischio code e assembramenti? Ecco la situazione in aeroporti, stazioni, autostrade (Di sabato 19 dicembre 2020) Il temuto esodo, con code infinite, assembramenti inevitabili e strade bloccate? Per ora non c’è. È iniziato l’ultimo fine settimana prima di Natale, che è anche l’ultimo prima della stretta agli spostamenti tra Regioni e comuni imposta dal Dpcm e che scatterà il 21 dicembre. Molti, per motivi di studio o di lavoro, non si sono potuti muovere prima di questo Weekend e si mettono in viaggio tra venerdì 18 e domenica 20. Per questo il Viminale ha pianificato una serie di controlli per evitare assembramenti su strade e autostrade, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti. Tutti i luoghi che rischiano di essere presi d’assalto, come ha sottolineato il capo della polizia, Franco ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Il temuto esodo, coninfinite,inevitabili e strade bloccate? Per ora non c’è. È iniziato l’ultimo fine settimanadi, che è anche l’ultimodella stretta aglitra Regioni e comuni imposta dal Dpcm e che scatterà il 21 dicembre. Molti, per motivi di studio o di lavoro, non si sono potuti muoveredi questoe si mettono in viaggio tra venerdì 18 e domenica 20. Per questo il Viminale ha pianificato una serie di controlli per evitaresu strade e, nelle, nei porti e negli. Tutti i luoghi che rischiano di essere presi d’assalto, come ha sottolineato il capo della polizia, Franco ...

I passeggeri non mancano, ma non vi sono assembramenti: le poche code non ai binari ma ai negozi presenti all’interno della stazione ...

…. prima della zona rossa di Natale Da oggi a domenica le partenze di fuori sede e di chi raggiunge famiglie e seconde case: almeno 50 mila in treno e 80 mila in aereo. Per chi ...

I passeggeri non mancano, ma non vi sono assembramenti: le poche code non ai binari ma ai negozi presenti all’interno della stazione ...…. prima della zona rossa di Natale Da oggi a domenica le partenze di fuori sede e di chi raggiunge famiglie e seconde case: almeno 50 mila in treno e 80 mila in aereo. Per chi ...