Sedicenni investite a Roma | Pietro Genovese condannato a 8 anni

(Di domenica 20 dicembre 2020), è arriva la sentenza per. Il giovane, figlio di un noto regista, è statoa 8Il pm aveva chiesto 5di condanna, alla fine della camera di consiglio il giudice accogliendo in toto la richiesata ne ha comminati 8. Finisce così il processo con rito L'articolo proviene da Inews.it.

ROMA (19 dicembre 2020) - Il gup di Roma ha condannato a otto anni Pietro Genovese per aver investito due sedicenni a Roma. «Giustizia è stata fatta. Un grande dolore ma anche una grande vittoria per ...Sedicenni investite a Roma, è arriva la sentenza per Pietro Genovese. Il giovane, figlio di un noto regista, è stato condannato a 8 anni Il pm aveva chiesto 5 anni di condanna, alla fine della camera ...