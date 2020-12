Salto con gli sci: Halvor Egner Granerud, poker a Engelberg e fuga in classifica di Coppa del Mondo. 40° Giovanni Bresadola (Di sabato 19 dicembre 2020) Halvor Egner Granerud non si ferma più. Il norvegese porta a casa con pieno merito la quarta vittoria consecutiva di una Coppa del Mondo in cui, dopo questa prima competizione del weekend a Engelberg, è sempre più fuggitivo. Sfruttata perfettamente, in questo caso, l’assenza causa Covid-19 di Karl Geiger, il tedesco che è suo più accreditato rivale per la Sfera di Cristallo. Se nella prima serie, semplicemente, se ne infischia di qualsiasi problema di vento possibile e immaginabile andando a 133.5 metri con un Salto che gli vale 150.5 punti. Non contento, nella seconda serie, pur rischiando grosso con una spigolata dopo l’atterraggio, tocca i 138 e vince anche quella, portando a casa il vittorioso 311.4 finale. Granerud precede il polacco Kamil Stoch, ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020)non si ferma più. Il norvegese porta a casa con pieno merito la quarta vittoria consecutiva di unadelin cui, dopo questa prima competizione del weekend a, è sempre più fuggitivo. Sfruttata perfettamente, in questo caso, l’assenza causa Covid-19 di Karl Geiger, il tedesco che è suo più accreditato rivale per la Sfera di Cristallo. Se nella prima serie, semplicemente, se ne infischia di qualsiasi problema di vento possibile e immaginabile andando a 133.5 metri con unche gli vale 150.5 punti. Non contento, nella seconda serie, pur rischiando grosso con una spigolata dopo l’atterraggio, tocca i 138 e vince anche quella, portando a casa il vittorioso 311.4 finale.precede il polacco Kamil Stoch, ...

