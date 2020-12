Roma, terribile incidente stradale in via Boccea: gravissimo centauro (Di sabato 19 dicembre 2020) terribile incidente stradale nella sera di oggi, 19 dicembre, intorno alle ore 19:30 in via Boccea, all’incrocio con via Torrevecchia. Un’auto e una moto si sono scontrate per ragioni ancora in fase di accertamento e, nell’urto, il centauro è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale di Roma Capitale. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 dicembre 2020)nella sera di oggi, 19 dicembre, intorno alle ore 19:30 in via, all’incrocio con via Torrevecchia. Un’auto e una moto si sono scontrate per ragioni ancora in fase di accertamento e, nell’urto, ilè rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la polizia locale diCapitale. Seguiranno aggiornamenti. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Roma, terribile incidente stradale in via Boccea: gravissimo centauro - tfsalomon : @paolo_levi 'Sei come il Tevere sotto il ponte Cestio con due diverse rapide divise da una prua. Quella di destra s… - ffanzani1 : Chiamarsi #Genovese in questo periodo é una disgrazia terribile. Giustizia per le due ragazze di #Roma é fatta. - TiPannunzio : @laura_lavespa Digli che i fieri Sanniti, che tanto filo da torcere diedero a Roma, le avevano (probabilmente per i… - matteodessilani : RT @peelliwastaken: a Roma terremoti in corso causati dalle onde d'urto dopo il terribile scontro tra Bremer e Dzeko di due sere fa seguira… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma terribile Roma, terribile incidente stradale in via Boccea: gravissimo centauro Il Corriere della Città Morto Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz

E' morto a Milano Nedo Fiano, papà del deputato Emanuele e uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz. Aveva 95 anni. "Mi piange il cuore per la scomparsa di Nedo Fiano. Sopravvissuto a Auschwitz, h ...

Libia: tra polemiche e attese, Mazara accoglie i pescatori al suono delle sirene/Adnkronos (3)

(Trapani) - "Io sono perfettamente integrata - dice - sono nata qui e non ho mai avuto problemi, anche la protesta a Montecitorio l'abbiamo fatta tutti insieme ma non è stato giusto lasciarci fuori da ...

E' morto a Milano Nedo Fiano, papà del deputato Emanuele e uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz. Aveva 95 anni. "Mi piange il cuore per la scomparsa di Nedo Fiano. Sopravvissuto a Auschwitz, h ...(Trapani) - "Io sono perfettamente integrata - dice - sono nata qui e non ho mai avuto problemi, anche la protesta a Montecitorio l'abbiamo fatta tutti insieme ma non è stato giusto lasciarci fuori da ...