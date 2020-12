Processo Raggi, la sindaca assolta anche in appello: «E’ una mia vittoria, chi non mi ha sostenuto ora taccia» – Il video (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuova assoluzione per la sindaca di Roma Virginia Raggi. La corte di appello ha deciso, infatti, di confermare la sentenza di primo grado che l’aveva vista uscire dal Processo con un’assoluzione che recitava la formula «perché il fatto non costituisce reato». La decisione è stata presa dopo una breve camera di consiglio, nella mattinata di oggi 10 dicembre. La procura generale, rappresentata da Emma D’Ortona, aveva chiesto dieci mesi di condanna. Raggi era accusata di falso, per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele, alla guida del dipartimento del turismo del Comune. La stessa nomina venne poi ritirata. Secondo la pg D’Ortona, la sindaca «conosceva la posizione di Raffaele Marra e ha omesso di garantire l’obbligo che Marra si ... Leggi su open.online (Di sabato 19 dicembre 2020) Nuova assoluzione per ladi Roma Virginia. La corte diha deciso, infatti, di confermare la sentenza di primo grado che l’aveva vista uscire dalcon un’assoluzione che recitava la formula «perché il fatto non costituisce reato». La decisione è stata presa dopo una breve camera di consiglio, nella mattinata di oggi 10 dicembre. La procura generale, rappresentata da Emma D’Ortona, aveva chiesto dieci mesi di condanna.era accusata di falso, per la nomina di Renato Marra, fratello dell’ex capo del personale del Campidoglio, Raffaele, alla guida del dipartimento del turismo del Comune. La stessa nomina venne poi ritirata. Secondo la pg D’Ortona, la«conosceva la posizione di Raffaele Marra e ha omesso di garantire l’obbligo che Marra si ...

