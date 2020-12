Pietro Genovese è stato condannato a otto anni

Leggi su agi

(Di sabato 19 dicembre 2020) AGI -a 8di carcere per omicidio stradale plurimo in relazione all'incidente avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 del dicembre 2019 a Corso Francia, a Roma, cola vita alle 16enni Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. La sentenza è stata emessa dal gup Gaspare Sturzo. Nei confronti del 21enne figlio del regista Paolo, il pm Roberto Felici aveva concluso la requisitoria sollecitando 5di reclusione. Nella sua versuione dell'incidente, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2019 su Corso Francia, all'altezza di via Flaminia Vecchia, nel quartiere romano di Ponte Milvio,, difeso dall'avvocato Gianluca Tognozzi, subito dopo l'impatto aveva spiegato di non aver visto Camilla e Gaia ...