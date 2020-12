Natale | faq Dpcm | spostamenti | cenone | visite ok sino alle 22 | minori | Domande e risposte

(Di sabato 19 dicembre 2020) Alla fine ogni dubbio su cenoni e pranzi in famiglia è stato sciolto: il nuovo (breve)natalizio consente di ritrovarsi insieme a tavola, ma con molte limitazioni.In famiglia siamo...

anikeatable : Spero escano le FAQ del Governo su questo nuovo decreto legge di Natale perché mi sono persa ieri durante la confer… - aletapparini : RT @CIaudiaGiulia: Se avete ha due figli e uno è < e uno > di 14 anni il maggiore dei due: A) passa il Natale da solo perché voi andate da… - infoitinterno : Le regole per il pranzo di Natale: chi si può invitare e quali le deroghe. LE FAQ - Pino__Merola : Le regole per il pranzo di Natale: chi si può invitare e quali le deroghe. LE FAQ - carlopiana : RT @CIaudiaGiulia: Se avete ha due figli e uno è < e uno > di 14 anni il maggiore dei due: A) passa il Natale da solo perché voi andate da… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale faq

Il Messaggero

Alla fine ogni dubbio su cenoni e pranzi in famiglia è stato sciolto: il nuovo (breve) Dpcm natalizio consente di ritrovarsi insieme a tavola, ma con molte limitazioni. In famiglia ...Consentirà gli spostamenti nella propria regione dal 24 dicembre al 6 gennaio, al massimo in due persone e dalle 5 alle 22 ...