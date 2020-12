Natale | Cei | ' A messa con l' autocertificazione nella chiesa più vicina'

(Di sabato 19 dicembre 2020) Nelle nuove norme per le festività 'non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni'. Lo riferisce la Cei aggiungendo che 'durante i giorni di 'zona rossa' si consiglia ai ...

Agenzia_Ansa : #Cei: alla #Messa di #Natale con #autocertificazione nella chiesa più vicina alla propria casa. #ANSA - gatta_pantera : RT @Agenzia_Ansa: #Cei: alla #Messa di #Natale con #autocertificazione nella chiesa più vicina alla propria casa. #ANSA - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Cei: alla #Messa di #Natale con #autocertificazione nella chiesa più vicina alla propria casa. #ANSA - fanpage : A Natale per andare a Messa servirà l’autocertificazione: l’annuncio della Cei - CorriereQ : Natale: Cei, a Messa con autocertificazione in chiesa vicina -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Cei

La Conferenza episcopale italiana ha specificato con una nota che per andare a Messa a Natale e negli altri giorni in cui tutta Italia sarà zona ...Lo riferisce la Cei aggiungendo: “Durante i giorni di ‘zona rossa’ si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione per velocizzare le eventuali operazioni di controllo”. I ...