"Natale a casa per colpa di chi?". Lilli Gruber, insolito massacro: chi si scaglia contro Conte "l'arrogante" (Di sabato 19 dicembre 2020) Natale a casa per colpa di chi? Da questa domanda - che appare parecchio retorica - è partita la discussione a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta su La7 da Lilli Gruber. La quale si è subito rivolta ad Antonella Borallevi, che ha evidenziato in maniera decisa le responsabilità del governo presieduto da Giuseppe Conte. “In Europa e nel mondo diversi paesi non hanno a che fare con una seconda ondata, penso all'Australia, all'Irlanda, alla Norvegia. Quindi non è vero che è inevitabile, come invece puntualmente ci raccontano”, ha esordito la scrittrice che poi ha dato la sua opinione su cosa non ha funzionato: “Secondo me bisognava essere preparati e agire. Mi colpisce l'uso dei verbi al futuro, il governo ci fa infinite promesse, io invece credo che i ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020)perdi? Da questa domanda - che appare pareco retorica - è partita la discussione a Otto e Mezzo, la trasmissione condotta su La7 da. La quale si è subito rivolta ad Antonella Borallevi, che ha evidenziato in maniera decisa le responsabilità del governo presieduto da Giuseppe. “In Europa e nel mondo diversi paesi non hanno a che fare con una seconda ondata, penso all'Australia, all'Irlanda, alla Norvegia. Quindi non è vero che è inevitabile, come invece puntualmente ci raccontano”, ha esordito la scrittrice che poi ha dato la sua opinione su cosa non ha funzionato: “Secondo me bisognava essere preparati e agire. Mi colpisce l'uso dei verbi al futuro, il governo ci fa infinite promesse, io invece credo che i ...

