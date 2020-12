Napoli, Milik sarà ceduto solo a determinate condizioni: i dettagli (Di sabato 19 dicembre 2020) di una trattativa che si preannuncia lunga e complicata La situazione intorno ad Arkadiusz Milik è chiara ma allo stesso tempo complicata. Come riporta Corriere dello Sport, il Napoli non si opporrà alla cessione del polacco a Gennaio ma solo di fronte ad un’offerta congrua. Tradotto: servono 18 milioni di euro. Soldi che al momento nessuna fra Roma, Juventus e Fiorentina sembra intenzionata a spendere in questa finestra di mercato. Inoltre il centravanti non ha intenzione di abbassare le sue pretese economiche, ovvero un ingaggio da 4,5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 dicembre 2020) di una trattativa che si preannuncia lunga e complicata La situazione intorno ad Arkadiuszè chiara ma allo stesso tempo complicata. Come riporta Corriere dello Sport, ilnon si opporrà alla cessione del polacco a Gennaio madi fronte ad un’offerta congrua. Tradotto: servono 18 milioni di euro. Soldi che al momento nessuna fra Roma, Juventus e Fiorentina sembra intenzionata a spendere in questa finestra di mercato. Inoltre il centravanti non ha intenzione di abbassare le sue pretese economiche, ovvero un ingaggio da 4,5 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com

