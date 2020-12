Morto Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz (Di sabato 19 dicembre 2020) commenta IPA E' Morto a Milano Nedo Fiano , papà del deputato Emanuele e uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz. Aveva 95 anni. Da tempo era ricoverato in una casa di riposo di Milano, insieme ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) commenta IPA E'a Milano, papà del deputato Emanuele e unodi. Aveva 95 anni. Da tempo era ricoverato in una casa di riposo di Milano, insieme ...

Corriere : È morto Nedo Fiano, uno degli ultimi testimoni della Shoah - SkyTG24 : Morto a Milano Nedo Fiano, uno degli ultimi sopravvissuti di Auschwitz - gennaromigliore : È morto un gigante, un uomo che ha cambiato la vita di tanti e al quale sarò per sempre riconoscente per ciò che ci… - terrinsalamoia : RT @dureghello: Mi piange il cuore per la scomparsa di Nedo Fiano. Sopravvissuto a Auschwitz, ha avuto la forza di raccontare l’orrore a in… - albertomarti : RT @Corriere: È morto Nedo Fiano, uno degli ultimi testimoni della Shoah -