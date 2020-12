Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 19 dicembre 2020) . Laè di 3 colori diversi, giallo, verde e rosso ed è anche molto semplice da preparare. Una ricetta antica cheserve nella zuppiera che le ha prestato la sua mamma, quella del servizio buono, con il giro d’oro. Ladiinper voi diè una vera bontà e possiamo ovviamente prepararla anche in altri giorno e non solo per il. Dopo il tris di antipasti furbi didiecco come si fa lacon il brodo di cappone o di pollo.DI...