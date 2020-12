Manovra 2021, arriva lo smartphone di Stato, gratis e con abbonamento internet incluso (Di sabato 19 dicembre 2020) Manovra di bilancio: smartphone gratis e abbonamento internet incluso per i redditi bassi Lo Stato prevede un kit digitalizzazione per quelle famiglie che hanno un reddito Isee inferiore ai 20.000 euro annui. Tale misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla Manovra di bilancio e prevede la distribuzione di uno smartphone gratis. Il beneficio sarà messo a disposizione per un solo membro del nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima pari a 20 milioni di euro per il 2021. La famiglia che farà tale richiesta dovrà essere munita di Spid. Nell’emendamento si legge: “Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale” per i nuclei familiari “non titolari di un ... Leggi su tpi (Di sabato 19 dicembre 2020)di bilancio:per i redditi bassi Loprevede un kit digitalizzazione per quelle famiglie che hanno un reddito Isee inferiore ai 20.000 euro annui. Tale misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alladi bilancio e prevede la distribuzione di uno. Il beneficio sarà messo a disposizione per un solo membro del nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima pari a 20 milioni di euro per il. La famiglia che farà tale richiesta dovrà essere munita di Spid. Nell’emendamento si legge: “Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale” per i nuclei familiari “non titolari di un ...

