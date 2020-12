Ligue 1 2020/2021, il Lione sotterra il Nizza: Garcia vola al primo posto (Di sabato 19 dicembre 2020) Il Lione sotterra il Nizza all’Allianz Riviera: Garcia vola al primo posto della Ligue 1 2020/2021 e lo fa con merito. L’OL non fa fatica a portar via i tre punti dalla Costa Azzurra e si impone con un netto 1-4, frutto dei gol di Depay (su rigore), Kadewere, Ekambi e Aouar. La rete dei padroni di casa, che aveva momentaneamente dimezzato lo svantaggio, la firma Gouiri. IL RACCONTO DEL MATCH – Fin dai primi minuti i ragazzi di Rudi Garcia si impossessano del dominio del gioco e cominciano a costruire palle gol con discreta continuità. Il vantaggio è maturo e lo firma alla mezzora proprio il giocatore più talentuoso, vale a dire Depay, che trasforma il penalty concesso agli ospiti dal direttore di gara ... Leggi su sportface (Di sabato 19 dicembre 2020) Ililall’Allianz Riviera:aldellae lo fa con merito. L’OL non fa fatica a portar via i tre punti dalla Costa Azzurra e si impone con un netto 1-4, frutto dei gol di Depay (su rigore), Kadewere, Ekambi e Aouar. La rete dei padroni di casa, che aveva momentaneamente dimezzato lo svantaggio, la firma Gouiri. IL RACCONTO DEL MATCH – Fin dai primi minuti i ragazzi di Rudisi impossessano del dominio del gioco e cominciano a costruire palle gol con discreta continuità. Il vantaggio è maturo e lo firma alla mezzora proprio il giocatore più talentuoso, vale a dire Depay, che trasforma il penalty concesso agli ospiti dal direttore di gara ...

SkySport : Neymar, infortunio alla caviglia: il Psg : 'Tornerà in campo a gennaio' - sportli26181512 : Nizza-Lione 1-4: Gara ricca di reti quella del match valevole per la sedicesima giornata della Ligue 1. L'Olympique… - sportli26181512 : Il Lione di Garcia cala il poker e torna in testa alla #Ligue1: steso il Nizza: L'ex tecnico giallorosso passa in t… - marcovarini : RT @sportface2016: #Ligue1, il #Lione sotterra il #Nizza: Garcia vola al primo posto - sportface2016 : #Ligue1, il #Lione sotterra il #Nizza: Garcia vola al primo posto -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2020 Ligue 1 2020/21, risultati e classifica della 15^ giornata Calcio d'Angolo Ligue 1 2020/2021, il Lione sotterra il Nizza: Garcia vola al primo posto

Il Lione sotterra il Nizza all’Allianz Riviera: Garcia vola al primo posto della Ligue 1 2020/2021 e lo fa con merito. L’OL non fa fatica a portar via i tre punti dalla Costa Azzurra e si impone con u ...

Metz, Antonetti: “Sono soddisfatto della vittoria di oggi ma potevamo chiuderla prima”

Il Metz conquista il suo sesto successo in questa Ligue 1 2020-21 grazie al 2-0 casalingo contro la rivelazione del campionato, ovvero il Lens. Ecco – dai canali ufficiali del club – le parole post ...

Il Lione sotterra il Nizza all’Allianz Riviera: Garcia vola al primo posto della Ligue 1 2020/2021 e lo fa con merito. L’OL non fa fatica a portar via i tre punti dalla Costa Azzurra e si impone con u ...Il Metz conquista il suo sesto successo in questa Ligue 1 2020-21 grazie al 2-0 casalingo contro la rivelazione del campionato, ovvero il Lens. Ecco – dai canali ufficiali del club – le parole post ...