Libia: tutto pronto per l'accoglienza dei pescatori, il sindaco 'sarà una festa' (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) - tutto pronto al porto di Mazara del Vallo (Trapani) per l'arrivo dei 18 pescatori mazaresi liberati giovedì in Libia. Poco fa il sindaco Salvatore Quinci ha incontrato la stampa, con il Comandante della Polizia municipale per spiegare cosa accadrò domani mattina, intorno alle 10. "Appena saranno arrivati i pescatori saliranno sulle due imbarcazioni i medici per rilasciare l'autorizzazione per potere scendere - spiega il primo cittadino - Poi i pescatori scenderanno e andranno nei due gazebo che sono stati sistemati sul molo. Lì verranno sottoposti a due tamponi, prima quello antigenico e poi quello molecolare. Il risultato del primo si consocerà dopo meno di 10 minuti, l'altro dopo circa 6 ore. Nella ipotesi in cui uno solo dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) Mazara del Vallo, 19 dic. (Adnkronos) -al porto di Mazara del Vallo (Trapani) per l'arrivo dei 18mazaresi liberati giovedì in. Poco fa ilSalvatore Quinci ha incontrato la stampa, con il Comandante della Polizia municipale per spiegare cosa accadrò domani mattina, intorno alle 10. "Appena saranno arrivati isaliranno sulle due imbarcazioni i medici per rilasciare l'autorizzazione per potere scendere - spiega il primo cittadino - Poi iscenderanno e andranno nei due gazebo che sono stati sistemati sul molo. Lì verranno sottoposti a due tamponi, prima quello antigenico e poi quello molecolare. Il risultato del primo si consocerà dopo meno di 10 minuti, l'altro dopo circa 6 ore. Nella ipotesi in cui uno solo dei ...

