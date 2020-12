La Messa di Natale | Cei | «Con autocertificazione nella chiesa più vicina»

(Di sabato 19 dicembre 2020) Per quanto riguarda le nuove norme nel periodo delle festività “non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza epiena osservanza delle norme”. LEGGI ANCHE: La Regione Campania resta arancione, stop agli alcolici dalle 11 Lo riferisce la Cei aggiungendo: L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. Per la Messa nella notte sarà necessario ...Per quanto riguarda le nuove norme nel periodo delle festività “non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza ...