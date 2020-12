Inter | recuperati Brozovic e Vidal | Nainggolan | Sanchez e Pinamonti lasciano il ritiro

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 dicembre 2020) L’è inad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida di domani pomeriggio contro lo Spezia:tornano a casa L’è inad Appiano Gentile per preparare al meglio la sfida di domani pomeriggio contro lo Spezia. L’occasione di andare a +1 sul Milan in classifica (sfruttando l’impegno non facile dei rossoneri contro il Sassuolo) è troppo ghiotta per ammettere cali di concentrazione. I giocatori, dopo l’allenamento odierno, sono quindi rimasti inad Appiano Gentile a disposizione del mister: hanno lasciato il centro sportivo Alexis, Andreae Radja, che, contrariamente a quanto annunciato ne primo pomeriggio, non è ancora pronto per scendere ...