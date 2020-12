In calo la curva dei contagi e il tasso di positività. 553 i morti (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia. Lo riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. E finalmente cala il numero dei decessi, 553. Scende, anche se ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 19 dicembre 2020) Sono 16.308 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia. Lo riporta il consueto bollettino del Ministero della Salute. E finalmente cala il numero dei decessi, 553. Scende, anche se ...

Groucho781 : @emmevilla Se funzionassero bene la curva sarebbe in calo invece siamo piatti - lucma66 : +3.834 contagi e +114 decessi. 'Curva in calo da giorni'... #Veneto #Zaia ?? - infoitinterno : Covid, Zaia: «Curva in calo da alcuni giorni». «Ordinanza valida fino al 24 poi entra in vigore il decreto» - sardanews : Covid in Sardegna, curva dei contagi in calo ma resta alto il numero dei decessi - apolexxx : @NicolaPorro @SkyTG24 Comunque Conte dice che prendono le decisioni sulla base di dati scientifici ... ma se la cur… -

Ultime Notizie dalla rete : calo curva Covid in Sardegna, curva dei contagi in calo ma resta alto il numero dei decessi La Nuova Sardegna In leggera risalita la curva dei contagi da Covid-19

Nella Media Valle del Tevere contagi in leggero aumento a Collazzone, Marsciano, Todi; numeri stazionari negli altri comuni ...

Toscana in giallo per quattro giorni Solo domani si può uscire dai confini

Il cambio di fascia e la stretta per le feste si accavallano: un caos. Treni esauriti, fino al 23 dicembre bar e ristoranti aperti (chiusi dalle 18) ...

Nella Media Valle del Tevere contagi in leggero aumento a Collazzone, Marsciano, Todi; numeri stazionari negli altri comuni ...Il cambio di fascia e la stretta per le feste si accavallano: un caos. Treni esauriti, fino al 23 dicembre bar e ristoranti aperti (chiusi dalle 18) ...