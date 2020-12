Il lockdown ci frega il Natale: e noi fregheremo il lockdown? (Di sabato 19 dicembre 2020) Siamo sinceri, in quanti hanno pensato di evadere, se cosi si può dire, dalla zona rossa natalizia che vivremo a breve? lockdown (Facebook)Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, a torto o ragione, molti, ma molti italiani non rispetteranno pienamente le misure di sicurezza imposte con il nuovo dpcm, ufficializzato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La cosa è quasi certa perchè le mezze misure, si sa, non producono mai, o quasi mai niente di buono. Non si può dire, “vai, ma torna presto”, oppure “esci ma mi raccomando non andare in quel posto o in quell’altro”. Si va per esempi banali certo, ma il senso, si immagina, è più che chiaro. Immaginiamo la sera di Natale, la vigilia insomma, una coppia con un figlio minore può andare a cena a casa dei genitori di uno dei due. Bene, si ... Leggi su chenews (Di sabato 19 dicembre 2020) Siamo sinceri, in quanti hanno pensato di evadere, se cosi si può dire, dalla zona rossa natalizia che vivremo a breve?(Facebook)Molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, a torto o ragione, molti, ma molti italiani non rispetteranno pienamente le misure di sicurezza imposte con il nuovo dpcm, ufficializzato nella giornata di ieri dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. La cosa è quasi certa perchè le mezze misure, si sa, non producono mai, o quasi mai niente di buono. Non si può dire, “vai, ma torna presto”, oppure “esci ma mi raccomando non andare in quel posto o in quell’altro”. Si va per esempi banali certo, ma il senso, si immagina, è più che chiaro. Immaginiamo la sera di, la vigilia insomma, una coppia con un figlio minore può andare a cena a casa dei genitori di uno dei due. Bene, si ...

luigidesiderato : @GerosaLorenzo Dal 7 gennaio comincia una lunga serie di nuovi lockdown, anche perchè è già pronta la nuova scusa:… - lilith975 : RT @GiuseppePalma78: Ma il 25 ottobre non ci chiedevate sacrifici (che abbiamo fatto) per passare un Natale sereno? Ma non siete stati voi… - TommyBrain : RT @GiuseppePalma78: Ma il 25 ottobre non ci chiedevate sacrifici (che abbiamo fatto) per passare un Natale sereno? Ma non siete stati voi… - IacobellisT : RT @GiuseppePalma78: Ma il 25 ottobre non ci chiedevate sacrifici (che abbiamo fatto) per passare un Natale sereno? Ma non siete stati voi… - 8foctdr67 : RT @GiuseppePalma78: Ma il 25 ottobre non ci chiedevate sacrifici (che abbiamo fatto) per passare un Natale sereno? Ma non siete stati voi… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown frega Il lockdown ci frega il Natale: e noi fregheremo il... CheNews.it La Lega, i festini e l’elogio della famiglia tradizionale: i post di Scanzi

Che bella destra! Ma guardate che bella destra che abbiamo. Perfino le aggressioni in Senato. Davvero il peggio del peggio del peggio. Il video Una questione che volevo porre Una domanda che, da sempr ...

Il deputato ribelle Ruggieri: «Me ne frego del lockdown, mi multassero. Gli italiani non sono scemi»

Si scaglia contro il prossimo Dpcm di Natale. «Io non rispetterò un “Dpcm Lockdown”. Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto, anche all’irragionevolezza. Mi multassero». Dentro Fi ...

Che bella destra! Ma guardate che bella destra che abbiamo. Perfino le aggressioni in Senato. Davvero il peggio del peggio del peggio. Il video Una questione che volevo porre Una domanda che, da sempr ...Si scaglia contro il prossimo Dpcm di Natale. «Io non rispetterò un “Dpcm Lockdown”. Lo dico subito: me ne fregherò. C’è un limite a tutto, anche all’irragionevolezza. Mi multassero». Dentro Fi ...